Danneggiati 9 cannoni spara neve al Corno alle Scale

BOLOGNA – Non solo è un inverno senza neve. Ma al Corno alle Scale ora i gestori dell’impianto devono fare i conti anche con atti di vandalismo. La notte scorsa, infatti, sono stati “danneggiati gravemente, e in parte irreparabilmente, nove cannoni per la produzione di neve artificiale” lungo le piste della cima dell’Appennino bolognese. Di questi nove, quattro erano “cannoni di ultima generazione– spiega la società- che erano stati appena acquistati”. Un atto vandalico, dunque, “inqualificabile e vergognoso- affermano i gestori- che rischia di mettere in ginocchio l’intero comparto turistico del Corno alle Scale, già alle prese in queste settimane con il problema della mancanza della neve”. La società si è già mossa per verificare la possibilità di riparare i quattro cannoni danneggiati, mentre per gli altri cinque non sarà possibile intervenire.

“Con questo gesto- affermano il presidente Flavio Roda e il consigliere della società Marco Palmieri- si colpisce in maniera vigliacca e deliberata, oltre alla società degli impianti e ai suoi dipendenti, cui va il nostro pensiero, anche e soprattutto le numerose aziende, gli imprenditori ma particolarmente i tanti giovani che come noi hanno deciso di investire sul futuro del Corno alle Scale. Soprattutto in questo momento, quando c’era la previsione di una finestra di freddo che ci avrebbe consentito di produrre neve, e forse di aprire a breve gli impianti di risalita. Noi però non ci facciamo intimorire e proseguiremo nella nostra gestione con ancora maggiore determinazione e energia”, assicurano dal Corno alle Scale.

