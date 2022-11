Quattro ragazze e il sogno della Formula 1: la sfida per entrare nella Ferrari Academy

MARANELLO- Quattro ragazze, giovanissime e determinate a realizzare il sogno di gareggiare sulle auto da corsa, si sfideranno per conquistare un posto all’accademia per piloti della Ferrari. Le quattro aspiranti pilote saranno impegnate in un intenso programma messo a punto dagli esperti della Ferrari Driver Academy con un solo obiettivo: dare il meglio e convincere i tecnici di Maranello aggiudicandosi la possibilità di frequentare la scuola del Cavallino.

SUPPORTO ALLE RAGAZZE CHE SOGNANO CARRIERA DA PILOTA

Entra, dunque, nella fase finale “Fia Girls on Track- Rising Stars” il programma messo a punto dalla Fia Women in Motorsport Commission in collaborazione con la Ferrari. L’iniziativa, voluta dalla Driver Academy e dalla Iron Dames di Deborah Mayer, ha come obiettivo promuovere l’automobilismo femminile e supportare ragazze dai 12 ai 16 anni di grande talento nel loro percorso verso una carriera da pilota professionista. Le vincitrici delle prime due edizioni sono state Maya Weug e Laura Camps Torras.

TEST FISICI E PROVE SU PISTA

Le quattro ragazze in corsa quest’anno sono state selezionate a Le Castellet ad agosto da un gruppo di esperti internazionali: hanno superato diverse fasi di selezione, tra test fisici e prove in pista alla guida di kart e di vetture di Formula 4 della scuola Winfield del Circuit Paul Ricard. A giocarsi la possibilità di poter accedere alla Academy della Ferrari saranno l’australiana Alice Buckley, le britanniche Chloe Chong e Chloe Grant e la belga Aurelia Nobels.

SFIDA FINALE A FIORANO

Tutte saranno ospitate a Maranello, dove dovranno affrontare lezioni di teoria, test fisici, prove attitudinali, attività di comunicazione e anche alcune sessioni di guida al simulatore. Nelle ultime due giornate il gruppo si sposterà a Fiorano per i test in pista. Il camp in Ferrari si concluderà venerdì pomeriggio: le ragazze a quel punto lasceranno Maranello e nel quartier generale dell’Academy inizierà l’analisi della gran mole di dati raccolti su tutte le partecipanti. Fra qualche settimana il quadro sarà completo e si saprà chi ha vinto l’edizione 2022 di Girls on Track.

