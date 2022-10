A Verissimo Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone: gli ospiti dell’8 e 9 ottobre

ROMA – Nuovo doppio appuntamento su canale 5 con Silvia Toffanin che nello studio di Verissimo, sabato 8 ottobre, accoglierà Francesca Chillemi protagonista di “Viola come il mare” e Chiara Tron, che nella fiction di Canale 5 interpreta Tamara.

A Verissimo ospiti anche: Vera Gemma, premiata all’ultimo Festival di Venezia, nella sezione ‘Orizzonti’ come miglior attrice e Rocco Hunt, re dei tormentoni estivi con le sue hit. Infine, Adriana Volpe e l’intenso racconto di vita dell’attrice Sarah Maestri, che dopo una lunga battaglia è riuscita ad adottare da single una bambina arrivata in Italia dopo il disastro di Chernobyl.

VERISSIMO, OSPITI 9 OTTOBRE

Il 27 settembre è scomparso Bruno Arena, tra gli esponenti più brillanti della comicità italiana. Lo ricorderanno domenica nello studio di Verissimo Max Cavallari, suo compagno storico nei ‘Fichi d’india’, insieme alla moglie di Bruno Rosy e al figlio Gianluca. Quindi l’intervista a tutto tondo a Paolo Bonolis, da qualche giorno in libreria con “Notte fonda”.

Infine, a 18 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sarà in esclusiva a Verissimo anche Piera Maggio, in uscita con il libro “Denise – Per te, con tutte le mie forze”. Chiude la puntata la prima intervista di coppia a Verissimo per Rita Rusic con il fidanzato Cristiano.

