Anziani maltrattati nelle case di riposo in Sicilia, chiesto il processo per i componenti di un consorzio di cooperative sociali

PALERMO – La Procura di Gela ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dei componenti di un consorzio di cooperative sociali, denominato ‘Progetto Vita’, che gestiva varie case di riposo nel Nisseno, nell’Ennese e nella provincia di Catania finito sotto indagine per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione sanitaria.

Secondo l’accusa nelle strutture di Butera, Niscemi, Pietraperzia, San Michele di Ganzaria e Mirabella Imbaccari sarebbero state commesse violenze contro i ricoverati. Per alcuni degli indagati, tra cui l’amministratore unico del consorzio B.P.M., è in corso un altro procedimento penale per omicidio colposo: avrebbe causato la morte di uno degli ospiti della casa di riposo ‘Le Viole Residence per anziani’ di Butera. Secondo l’accusa l’anziano sarebbe morto per “negligenza, imprudenza e imperizia” degli imputati i quali non avrebbero richiesto tempestivamente l’intervento dei medici