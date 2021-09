Italia-Lituania, quanti problemi per Mancini: out Chiesa, Immobile e Insigne

ROMA – Federico Chiesa e Stefano Sensi saranno indisponibili per la gara di questa sera contro la Lituania a Reggio Emilia e valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Lo juventino ha un problema al flessore, l’interista al polpaccio: i due hanno lasciato il raduno della Nazionale per far rientro alla Juventus e all’Inter, rispettivi club di appartenenza. Le due assenze si aggiungono a quelle di Ciro Immobile (affaticamento muscolare) e Lorenzo Insigne (problemi personali), che già ieri avevano lasciato Coverciano e non sono ovviamente presenti nella lista dei 23 calciatori disponibili diramata dal ct Roberto Mancini per la sfida di stasera.

E mancheranno anche Lazzari, Pellegrini, Verratti e Belotti, già tornati a casa. Assente pure Emerson, che però andrà in tribuna con Zaniolo. Recuperato invece Alessandro Bastoni, che era stato sottoposto a controlli dopo la contusione subita nell’ultimo allenamento. Partiranno invece probabilmente dalla panchina Alessandro Florenzi e Giorgio Chiellini. La partita con la Lituania è di quelle da vincere, dopo i due pareggi consecutivi contro Bulgaria (1-1) e Svizzera (0-0) che hanno un po’ complicato il percorso degli azzurri verso i Mondiali in Qatar.