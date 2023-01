Il commovente saluto di Mancini a Vialli: “Dopo Mihajlovic, ho perso un altro fratello”

ROMA – Il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli, arrivano le prime parole di Roberto Mancini. Il ct azzurro, legato all’ex centravanti di Sampdoria, Juventus e Chelsea da un rapporto molto profondo, ricorda alla ‘Gazzetta dello Sport’ l’ultimo incontro, avvenuto il 29 dicembre a Londra, nell’ospedale dove Vialli era ricoverato dopo l’aggravamento delle sue condizioni per il tumore al pancreas che lo aveva colpito cinque anni fa.

“Era privo di forze, con poca voce, ma lucidissimo – dice Mancini – Un leone fino all’ultimo. Abbiamo parlato di tutto e mi ha anche chiesto come fosse andato lo stage di dicembre con i giovani della Nazionale”. Proprio in azzurro Mancini e Vialli si sono ritrovati dopo i trascorsi comuni in campo: Gianluca era il capo-delegazione e l’abbraccio in lacrime tra i due sul campo di Wembley dopo la vittoria degli Europei ha commosso l’Italia.

Per il commissario tecnico della Nazionale le ultime settimane sono state molto dure: la scomparsa di Vialli arriva a nemmeno un mese da quella di Sinisa Mihajlovic, altro ex compagno a cui era legatissimo. “A pochi giorni dall’addio di Sinisa, ho perso un altro fratello“, spiega Mancini alla ‘Gazzetta’.

LUNEDÌ I FUNERALI DI VIALLI

L’addio a Gianluca Vialli avverrà nella ‘sua’ Londra, la città in cui aveva vissuto tanti successi nel Chelsea. I funerali si terranno lunedì 9 gennaio in forma strettamente privata: alla funzione parteciperanno solo i familiari e gli amici più stretti dell’ex calciatore, allenatore e opinionista.

SU RAI 2 IL DOCU-FILM SULLA SAMPDORIA DI VIALLI E MANCINI

Stasera alle 21.20 su Rai 2 e su RaiPlay verrà trasmesso il film ‘La bella stagione‘, il docu-film di un’impresa diventata leggendaria come i suoi protagonisti, tratto dal libro di Vialli & Mancini. Dentro il film sono inserite anche diverse immagini di Luca Vialli tratte dal libro fotografico di Fabrizio Rainone, ‘Viaggio Blucerchiato’, edito da Erga e con testi di Maurizio Puppo. La presentazione del docu-film è stata l’ultima volta in cui il campione è apparso in pubblico: “Vialli ha voluto riabbracciare tutti prima di congedarsi dal mondo intero”, è stato scritto sulla pagina Facebook di Rai 2.

Per chi ancora non avesse visto il film è un’occasione imperdibile per abbracciare idealmente le grandi gesta in blucerchiato di Vialli ma anche frammenti della sua vita privata in quegli anni a Genova. “In un periodo particolare per il calcio, in cui ci lasciano grandi campioni – ha dichiarato Marco Merli di Erga – il fatto che il nostro libro con le imperdibili foto di Rainone sulla storia blucerchiata e con tanti ricordi di un grande fuoriclasse come Vialli, sia diventato anche co-protagonista di questo film, ci rende ancor più partecipi di questo triste momento”.

