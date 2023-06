VIDEO | Shannen Doherty annuncia di avere delle metastasi al cervello: “Ho paura”

ROMA – Attraverso gli ultimi post pubblicati su Instagram, Shannen Doherty è tornata ad aggiornare i fan sul suo stato di salute. Purtroppo, l’attrice ha scoperto di avere delle metastasi al cervello e per questo si sta sottoponendo a sedute di radioterapia come spiega lei stessa in due video risalenti a gennaio ma pubblicati recentemente.

“Il 5 gennaio la Tac ha mostrato metastasi nel mio cervello. Il 12 gennaio ho avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica e nella mia vita sono successe molte cose”, scrive l’attrice di Beverly Hills che continua il messaggio ringraziando i medici che la stanno seguendo: “Sono fortunata perché ho ottimi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del Cedar Sinai. Ma quella paura, il tumulto, il tempismo di tutto…. Ecco come può apparire il cancro”, ha spiegato Doherty.

L’attrice ha pubblicato anche un video in cui fa vedere come va messa la maschera per fare le radiazioni.

Doherty nel 2015 ha avuto un tumore al seno. Nel 2017 l’annuncio della remissione ma purtroppo, tre anni dopo, il tumore è tornato ed era al quarto stadio, con metastasi.