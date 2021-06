Vaccino, la Lombardia anticipa la seconda dose per Pfizer e Moderna

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – Per facilitare i richiami durante il periodo della vacanze, l’assessorato al Welfare della Regione Lombardia ha deciso di anticipare le somministrazioni della seconda dose: da lunedì 28 giugno sul portale per le vaccinazioni anti-Covid di Poste il richiamo sarà proposto dopo 21 giorni per Pfizer e 28 per Moderna. Attualmente, invece, bisogna aspettarne 35. “Resta invariato il limite dei 42 giorni come data massima di prenotazione della seconda dose vaccinale“, precisa la direzione Welfare.