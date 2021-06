Dal New York Times alla Cnn, inaccessibili i siti di diversi media internazionali

ROMA – I siti di media internazionali di riferimento, dal New York Times alla Cnn e al Financial Times, non sono accessibili da diversi minuti. Come riferisce l’emittente Bbc, nel suo notiziario online, tuttora accessibile, il blocco riguarda anche il portale del governo britannico e i quotidiani inglesi The Guardian e Independent. Sui siti è comparso un messaggio di “servizio inaccessibile”.