Valditara: “Fiera Didacta uno degli eventi più importanti per la scuola italiana”

FIRENZE – “Questo non è un appuntamento come gli altri, ma uno degli eventi più importanti per la scuola italiana. Nel corso degli anni la fiera è cresciuta in maniera esponenziale, fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento imprescindibile per chi opera in ambito scolastico e non solo”. Come ministero “abbiamo voluto partecipare attivamente perché crediamo veramente nel valore di questa straordinaria iniziativa”. Lo spiega il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, in un video messaggio inviato per l’inaugurazione della sesta edizione di ‘Didacta’, in corso alla Fortezza da Basso di Firenze. Quella di Didacta è “una testimonianza tangibile di come il mondo della scuola italiana senta forte l’esigenza di fare innovazione, lavorando per il futuro della scuola e dei nostri giovani”.

