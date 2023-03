Amici 22, ecco chi sono i nuovi giudici del serale

ROMA – Manca ormai pochissimo al serale di Amici 22. La fase finale del talent di Maria De Filippi partirà sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5. In attesa della prima puntata, si è definitivamente formata la rosa dei 15 talenti che hanno ottenuto la maglia dorata. Nel corso dell’ultima registrazione del pomeridiano, che andrà in onda domenica 12 marzo, per due allievi si è chiusa la possibilità di accedere al serale. Ad essere eliminati sono stati Niveo e Benedetta. Quest’ultima, tuttavia, ha ricevuto una proposta dalla produzione: continuare in veste di professionista nel serale per poter ballare in coppia, quando necessario, con Mattia. Grandi novità per la giuria, totalmente rivoluzionata rispetto le scorse edizioni.

AMICI 22, I NUOVI GIUDICI DEL SERALE

I nuovi giudici sono Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

AMICI 22, GLI ALLIEVI AMMESSI AL SERALE

I 15 allievi ammessi al serale di Amici 22 sono:

Angelina (cantante)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Cricca (cantante)

NDG (cantante)

Federica (cantante)

Wax (cantante)

Isobel (ballerina)

Mattia (ballerino)

Samu (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Ramon (ballerino)

Megan (ballerina)

Maddalena (ballerina)

Alessio (ballerino)