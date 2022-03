Per l’8 marzo in tv ‘Una giusta causa’, storia della giudice della Corte suprema Ginsburg

ROMA – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, stasera alle 21.25 su Rai 1, andrà in onda ‘Una giusta causa’, film che storia di Ruth Bader Ginsburg, una delle prime donne ad essere ammesse alla facoltà di giurisprudenza della prestigiosa università di Harvard. Nonostante un’altra laurea alla Columbia, però, le fu impossibile trovare lavoro negli studi legali, dai quali veniva rifiutata soltanto per il fatto di essere una donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, Ruth aprì un processo per discriminazione di genere riuscendo a vincerlo e creando un precedente nella storia legale americana. Nel 1993 fu nominata giudice della Corte suprema. Protagonisti del film, diretto da, Mimi Leder, sono Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterson.