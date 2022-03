Contro il caro gasolio pescatori in sciopero a Molfetta

BARI – “Resteremo qui fino a quando dal governo non arriveranno risposte concrete alla crisi che stiamo vivendo”. Lo dichiara Franco Minervini, direttore di Assopesca Molfetta (Bari) che oggi è fermo sul molo cittadino in segno di protesta e manifestando, come sta accadendo in tutta Italia, contro il caro gasolio.

“Il gasolio costa troppo ed è solo uno dei problemi, in ordine di tempo, che colpisce il settore fiaccato – dicono i manifestanti – da norme comunitarie troppo severe e inadatte al tipo di pesca che viene svolta nell’Adriatico e dalla riduzione delle giornate in mare aperto. Servono aiuti concreti – spiegano – perché adesso le conseguenze dell’aumento dei prezzi del carburante sono difficili da sostenere”. “Nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro al Ministero che inizialmente era previsto il 10 marzo ma viste le condizioni in cui versa il settore è stato anticipato – continua il direttore di Assopesca Molfetta – sentiremo le soluzioni che proporranno per aiutare il settore”.

Intanto, il sindaco della cittadina Tommaso Minervini ha promesso che chiederà “un incontro in Regione per aiuti immediati alle marinerie”.