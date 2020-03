Positivo al coronavirus anche il governatore del Piemonte Cirio

TORINO – Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio risulta positivo al coronavirus. Nelle scorse ore, comunica la regione Piemonte, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi, ha effettuato il test per il coronavirus e il risultato e’ purtroppo positivo. Le sue condizioni di salute sono buone e il Presidente ha gia’ attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui piu’ vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui e’ stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia.

Il Presidente ha gia’ predisposto tutto il necessario affinche’ l’attivita’ della Regione Piemonte in un momento piu’ che mai difficile possa procedere senza ostacoli. Continuera’ a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza. Lo fara’ inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai Piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto.