Gli organizzatori del raduno no vax ai pratoni del Vivaro annullano la manifestazione

ROMA – La segreteria nazionale del movimento politico ‘Fronte di liberazione nazionale‘ ha annunciato che la manifestazione ai Pratoni del Vivaro, nel Comune di Rocca di Papa (Rm), prevista dal 10 al 13 febbraio “non potrà più svolgersi per evitare gravi turbamenti all’ordine pubblico”. È quanto ha appreso l’agenzia stampa Dire, che ha acquisito la comunicazione inviata dallo stesso movimento alle autorità locali.

LO STOP DOPO IL DIVIETO DELLA PREFETTURA

La decisione arriva dopo l’emanazione da parte della Prefettura di Roma di un’ordinanza che vietava qualsiasi manifestazione, corteo o raduno non autorizzato o preannunciato nell’area metropolitana di Roma dal 9 al 14 febbraio 2022. Il movimento, che si è fatto conoscere negli ultimi mesi per le sue posizioni no vax e contro il green pass, ha deciso così di uniformarsi al provvedimento reso noto dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, nella giornata di ieri.