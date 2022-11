Schillaci: “Il ritorno dei medici ‘no vax’ in corsia è segno di pacificazione”

ROMA – “Il ritorno in corsia dei medici no vax è un segno di pacificazione di cui abbiamo bisogno. Le condizioni stanno migliorando e abbiamo bisogno di questi medici”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ieri sera al TG5.

“VACCINO COVID DA RACCOMANDARE A FRAGILI E ANZIANI”

“I vaccini sono stati uno strumento indispensabile nella lotta al Covid e sono da raccomandare a fragili e anziani”, ha ribadito il neo ministro.

“STIPENDIO MEDICI NON IN LINEA CON UE, SIA ADEGUATO“

“I medici vanno gratificati con uno stipendio adeguato. Non siamo in linea con quelli europei e mi impegno per trovare una soluzione, come per le risorse necessarie al sistema sanitario nazionale. I cittadini devono avere la stessa cura su tutto il territorio nazionale e non in base alla regione”, ha concluso Schillaci.

