Renzi: “Non mi fido a farmi curare da un medico no vax”

ROMA – “La cosa peggiore di questa prima settimana è stata sicuramente la decisione di strizzare l’occhio ai medici no vax“. Lo scrive Matteo Renzi sulla sua eNews. Il leader di Italia viva commenta la decisione del Governo di reintegrare i sanitari non in regola con l’obbligo vaccinale. Una scelta che, per il neo-ministro della Salute Orazio Schillaci, è stata presa perché “le condizioni stanno migliorando e abbiamo bisogno di questi medici”.

LEGGI ANCHE: I medici dei Pronto soccorso: “Sulla carenza del personale l’apporto dei no vax è nullo”

“Per flirtare con lo 0.4% di medici no vax – prosegue Renzi – il Governo ha fatto indignare il 99.6% di medici che si sono vaccinati e la stragrande maggioranza dei cittadini che crede nella scienza e non nell’ideologismo. Io non mi fido a farmi curare da un no vax“.

LEGGI ANCHE: Schillaci: “Il ritorno dei medici ‘no vax’ in corsia è segno di pacificazione”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it