American President Biden receives dossier against Jair Bolsonaro

By João Marcelo

SAO PAULO – The President of the United States, Joe Biden, andsenior members of the Americangovernment received, last week, a dossier recommendingthe suspension of agreementsbetween the U.S. and the Bolsonaro government. Thedocument was written by professorsfrom 10 universities, including 9 American and oneBrazilian, and also had the collaborationof NGO directors such as Greenpeace USA and AmazonWatch.The text obtained by BBC Brasil says that the Americangovernment should restrict theimportation of commodities, such as soy, wood andmeat, “unless it can be confirmed thatimports are not linked to deforestation or human rightsabuses”.

The document further assesses that the relationshipand ideological alignment between thetwo presidents, Donald Trump and Jair Bolsonaro, hascalled into question the role of theUnited States as a reliable partner in the struggleand defense of democracy. “Theespecially close relationship between the two presidentswas a central factor in Bolsonaro’slegitimation and his authoritarian tendencies”In an interview with Dire agency, the professor,Pedro Brites, from the FGV School ofInternational Relations (Fundação Getúlio Vargas),states that this moment in which thedossier is delivered to the White House is an interestingfact for two reasons. “From thedomestic point of view, the government had a victorywith the elections for the presidency ofthe Chamber of Deputies and the Federal Senate. Thisgives the possibility for thegovernment to pass on some agendas that had shownresistance in the past.”

On the otherhand, the document comes precisely in a context inwhich Brazil has been under pressure,mainly due to the environmental issue. “Brazil hasas a priority the entry into the OECD(Organization for Economic Cooperation and Development).This is an agenda constantlydefended. The dossier can strengthen an OECD actiondelaying Brazil’s possible progresswithin the institution. The action of the Policy CommitteeAmbiental shows signs that there isresistance in relation to Brazil and in the case ofthe OECD the request came from the NGOHumans Rights Watch “, added the professor.These issues can put the government’s ministerialpolicy in question. Foreign MinisterErnesto Araújo is one of the most faithful ministersto Bolsonarism and the government’sideological wing. However, the minister has beenunder some pressure and, according toProfessor Brites, there are already rumors about thepossibility of changing this folder. Oneof the possible names that came up was that of ex-presidentFernando Collor de Mello,today, senator of the republic by the Republican Partyof Social Order (PROS). But, it willstill depend on how the United States reacts to thedossier. Although the minister of the environment, RicardoSalles, has already been a figure inalmost all the criticisms that the government hassuffered, both internally and externally,Brites believes that he remains armored by the government.”He seems very unshakableand I would not be surprised that even in the faceof these various criticisms ofenvironmental policy, he would remain in office. Muchbecause he is connected to some veryimportant wings for the Bolsonaro government, suchas the mining and agriculture sectors”.

Un dossier Usa imbarazzo Bolsonaro

Di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e alti funzionari del governo americano hanno ricevuto un dossier che raccomanda la sospensione degli accordi tra gli Stati Uniti e il Brasile di Jair Bolsonaro. Il documento è stato redatto dai docenti di dieci università, di cui nove americane e una brasiliana, e ha visto anche una partecipazione di organizzazioni come Greenpeace Usa e Amazon Watch.



Nel testo, consegnato la settimana scorsa e rivelato dall’emittente Bbc Brasil, si sostiene che il governo degli Stati Uniti dovrebbe limitare l’importazione di materie prime dal Brasile, come soia, legname e carne, “a meno che non si possa confermare che le importazioni non sono legate alla deforestazione o alle violazioni dei diritti umani” nell’Amazzonia e nel Paese.



Secondo gli autori del documento, il rapporto personale e l’affinità ideologica tra l’ex presidente americano Donald Trump e Bolsonaro ha messo in discussione il ruolo degli Stati Uniti come partner affidabile nella difesa della democrazia. “Il legame particolarmente stretto tra i due presidenti- si legge nel testo- è stato un fattore centrale nella legittimazione di Bolsonaro e nelle sue tendenze autoritarie”.



In un’intervista con l’agenzia Dire, il professore, Pedro Brites, della Scuola di relazioni internazionali Fundacao Getulio Vargas (Fvg), osserva che il dossier giunge alla Casa Bianca in una fase particolare. “Dal punto di vista interno, il governo del Brasile ha ottenuto una vittoria con le recenti nomine alle presidenze della Camera dei deputati e del Senato federale” sottolinea l’esperto. “Questo gli dà la possibilità di spingere su alcune agende che in passato avevano incontrato resistenze”.

Il documento è stato rivelato in una fase in cui il Brasile si trova sotto pressione, soprattutto a causa della questione ambientale. “Il Paese ha come priorità l’ingresso nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)” dice Brites. “Si tratta di un obiettivo che l’esecutivo ha costantemente difeso. Il documento potrebbe avere l’effetto di ritardare l’ingresso del Brasile nell’Organizzazione, rafforzando l’azione del Comitato politico ambientale dell’Ocse che ha mostrato resistenze nei confronti del Paese”. Una posizione, questa, sostenuta direttamente dall’ong statunitense Human Rights Watch.



Questi ostacoli potrebbero mettere a dura prova la politica del governo brasiliano. Il ministro degli Esteri Ernesto Araujo è uno dei dirigenti più fedeli al “bolsonarismo” e all’ala ideologica del governo. Il dirigente ha tuttavia subito forti pressioni e, secondo Brites, ci sono già voci su una sua possibile sostituzione. Tra i nomi in circolazione figura quello dell’ex presidente Fernando Collor de Mello, oggi senatore del Partito repubblicano dell’ordine sociale (Partido Republicano da Ordem Social, Pros). In ogni caso, evidenzia Brites, molto dipenderà dal modo in cui Washington reagirà al dossier.



Quanto al ministro dell’Ambiente Ricardo Salles, più volte bersaglio di critiche insieme a Bolsonaro, il professore della Fondacao Getulio Vargas ritiene che non rischia il posto perché è “blindato all’interno del governo”. “Appare una figura inamovibile e non sarei sorpreso se anche di fronte a queste ultime critiche di politica ambientale restasse in carica” dice Brites. “Salles vanta legami importanti per il governo Bolsonaro, in particolare con il settore minerario e agricolo”.

Presidente Americano recebe dossiê contra Jair Bolsonaro

Por João Marcelo

SAO PAULO – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e membrosdo alto escalão do governoamericano receberam, semana passada, um dossiê recomendandoa suspensão deacordos entre os EUA e o governo Bolsonaro. O documentofoi escrito por professores de10 universidades, entre elas 9 americanas e uma brasileira,e contou também com acolaboração de diretores de ONGs como o GreenpeaceEUA e Amazon Watch.O texto obtido pela BBC Brasil diz que o governoamericano deve restringir a importaçãode commodities, como a soja, a madeira e a carne,” a menos que se possa confirmar queas importações não estão vinculadas ao desmatamentoou abusos dos direitos humanos”.O documento ainda avalia que a relação e o alinhamentoideológico entre os doispresidentes, Donald Trump e Jair Bolsonaro, colocouem xeque o papel dos Estados Unidoscomo um parceiro confiável na luta e na defesa dademocracia.

“A relação especialmentepróxima entre os dois presidentes, foi um fator centralna legitimação de Bolsonaro e suastendências autoritárias”Em entrevista à agência Dire, o professor, PedroBrites, da Escola de RelaçõesInternacionais da FGV (Fundação Getúlio Vargas), afirmaque este momento no qual odossiê é entregue à Casa Branca configura um fatointeressante por dois motivos. “Doponto de vista doméstico o governo teve uma vitóriacom as eleições da presidência daCâmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso dáa possibilidade do governo passaralgumas agendas que apresentavam resistência no passado”.Por outro lado, o documentovem justamente em um contexto no qual o Brasil vemsofrendo pressão, principalmente,pela questão ambiental.

“O Brasil tem como prioridadea entrada na OCDE (Organizaçãopara a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Issoé uma pauta constantementedefendida o dossiê pode fortalecer uma ação da OCDEatrasando o possível avanço doBrasil dentro da instituição. A ação do Comitê dePolítica Ambiental dá sinais que existeresistência em relação ao Brasil e no caso da OCDEo pedido veio da ONG Humans RightsWatch”, acrescentou o professor.Essas questões podem colocar a política ministerialdo governo em xeque. O ministro derelações exteriores, Ernesto Araújo é um dos ministrosmais fiéis ao bolsonarismo e à alaideológica do governo. Entretanto, o ministro vemsofrendo algumas pressões e, de acordocom o professor Brites, já existem rumores sobre apossibilidade de troca nessa pasta. Umdos possíveis nomes que surgiram foi o do ex-presidenteFernando Collor de Mello, hoje,senador da república pelo Partido Republicano da OrdemSocial (PROS). Mas, isso aindavai depender de como os Estados Unidos vão reagirao dossiê.Apesar de o ministro do meio ambiente, RicardoSalles, já ter sido uma figura presente emquase todas as críticas que o governo sofreu, tantointernamente, quanto externamente,Brites avalia que ele permanece blindado pelo governo.

“Ele me parece muito inabalável enão me surpreenderia que mesmo frente a essas váriascríticas à política ambiental, ele semantivesse no cargo. Muito porque ele está ligadoa algumas alas bem importantes para ogoverno Bolsonaro, como os setores de mineração eo agropecuário”.