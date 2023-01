Amadeus cala il tris d’assi: “Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi insieme a Sanremo”

ROMA – A un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, e dopo l’annuncio dei cantanti in gara, arrivano i nomi dei primi superospiti. Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi si esibiranno insieme mercoledì 8 febbraio sul palco del Teatro Ariston, nella seconda serata del Festival.

Ad annunciarlo è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus nell’edizione delle 13.30 del Tg1. Morandi è anche il co-conduttore della kermesse in partenza il 7 febbraio. Nelle scorse settimane, Amadeus aveva spiegato che la 73esima edizione del Festival non avrebbe avuto grandi ospiti internazionali. “Preferisco celebrare personaggi storici della musica italiana, che vanno giustamente presentati come superospiti, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara”.

UN TRIS DI VINCITORI DEL FESTIVAL

E i primi nomi annunciati rispecchiano in pieno l’identikit di Amadeus: Al Bano ha vinto Sanremo nel 1984 con ‘Ci sarà’ insieme a Romina Power, Morandi ha trionfato nel 1987 con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi e il brano ‘Si può dare di più’ e l’anno dopo è stato il turno di Massimo Ranieri con ‘Perdere l’amore’.

