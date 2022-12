Chiara Ferragni con Amadeus e Morandi a Sanremo: “Pronti per il Festival?”. Domani i cantanti

Foto Instagram Chiara Ferragni

ROMA – “È stato come essere in famiglia”. Così Chiara Ferragni racconta su Instagram il suo incontro a Sanremo con Amadeus e Gianni Morandi (e le rispettive consorti Giovanna e Anna). I tre si sono visti alla vigilia dell’annuncio dei cantanti che parteciperanno all’edizione 2023 del Festival. L’appuntamento è dal 7 all’11 febbraio, come sempre al Teatro Ariston.

Ferragni aggiunge, rivolta ai due compagni di viaggio: “È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità. Pronti per Sanremo 2023? Io ci sto ancora lavorando”, conclude l’influencer, aggiungendo l’emoji delle dita incrociate.

E pronta è arrivata anche la risposta di Morandi: “Chiara, che bella sorpresa conoscerti meglio! Sei una donna incredibile”, ha scritto Gianni in un commento al post.

QUANDO VENGONO ANNUNCIATI I CANTANTI DI SANREMO 2023

L’influencer affiancherà Amadeus nella serata d’apertura e in quella conclusiva della 73esima edizione del festival della canzone italiana. Gianni Morandi, invece, sarà co-conduttore in tutte le cinque serate. Domenica 4 dicembre nell’edizione delle 13.30 del Tg1 il conduttore e direttore artistico Amadeus svelerà l’elenco dei 25 partecipanti: ai 22 big si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani.

