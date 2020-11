L’ultimo bollettino: 39.811 casi e 425 morti, altri 119 in terapia intensiva (arrivate a 2.634)

ROMA – Sono 39.811 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 37.809, 2002 in meno. Ne dà notizia il bollettino del Ministero della Salute. I casi sono stati rilevati con 231.673 tamponi, 2572 in meno rispetto a ieri. I morti nelle 24 ore sono stati 425, ieri erano stati 446.

2.634 IN TERAPIA INTENSIVA, + 119 RISPETTO A IERI

Raggiungono la soglia di 2.634 le terapie intensive occupate da pazienti Covid. L’aumento rispetto a ieri e’ di 119. I ricoveri ordinari raggiungono la soglia di 25.109, in aumento di 1.104 rispetto a ieri. Cosi’ i dati del ministero della Salute.