Tg Scuola e Formazione, edizione del 7 ottobre settembre 2022

GIORNATA MONDIALE DEL DOCENTE, BIANCHI: FIGURA DI RIFERIMENTO PER I RAGAZZI

Il 5 ottobre è stata celebrata la Giornata mondiale del docente. Dal 1994, con la collaborazione dell’Unesco, dell’Organizzazione internazionale del lavoro e di Education International, in questo giorno si celebra la figura dell’insegnante, ricordandone l’importanza del ruolo, i progressi ottenuti nel campo educativo e i traguardi ancora da raggiungere in tutto il mondo. “Nella Giornata di oggi- ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi- il voglio ringraziare tutti i nostri docenti, che, in quest’epoca digitale, sono sempre di più persone di riferimento per i nostri ragazzi. I docenti non solo diffondono il sapere e la conoscenza: aiutano studentesse e studenti a crescere liberi e responsabili”.

CYBER SECURITY, AL VIA RETE DI COORDINAMENTO DEGLI ITS ACADEMY PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

Favorire lo sviluppo di un ecosistema nazionale per la formazione delle nuove competenze digitali, supportare la valorizzazione delle migliori esperienze degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), sostenere la formazione di tecnologi altamente specializzati, con possibilità di sbocchi a tutti i livelli, sia nella Pubblica Amministrazione, che nel settore privato. Sono i principali obiettivi dell’accordo di collaborazione siglato fra ministero dell’Istruzione, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Puglia, Regione Umbria, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), Confindustria, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, Associazione Nazionale degli ITS, Fondazione Leonardo-Civiltà delle macchine. Con la firma dell’accordo ha preso il via la Rete di coordinamento nazionale degli ITS Academy per la transizione digitale che promuoverà lo sviluppo di percorsi formativi dedicati alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica dei processi delle imprese private e della Pubblica Amministrazione. L’accordo favorirà la creazione di una comunità di buone pratiche che consentirà alla Rete di avvalersi di competenze qualificate – esperti e docenti provenienti dal mondo accademico, delle imprese e delle professioni – e di modelli formativi e didattici.

ROBERTO CASTALDO È IL PROFESSORE DELL’ANNO, PREMIATO DA JUNIOR ACHIEVEMENT

Cambiare la scuola richiede il contributo di tanti soggetti: genitori, istituzioni, cittadini, associazioni del terzo settore, ma i docenti in questo processo hanno un ruolo centrale. Ne è ben consapevole Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. Ogni anno JA Italia premia l’insegnante che più si è distinto durante l’anno portando nella scuola progetti innovativi assegnandogli il ‘JA Italia Teacher of the Year Award’ che quest’anno è andato al professor Roberto Castaldo dell’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco. Docente di informatica nella sede distaccata di Casalnuovo di Napoli, il professore, assieme alla prof.ssa Angela Serpe, ha guidato studenti e studentesse nella creazione di Europa Community Service, un sito e un’app per facilitare il rapporto fra i cittadini del comune di Casalnuovo e la pubblica amministrazione. Il progetto si basa sulla metodologia del Service Learning (apprendimento servizio). Il progetto Europa Community Service, iniziato prima della Pandemia, ha coinvolto nell’anno scolastico 188 studenti di sei classi diverse ed è stato possibile grazie alla collaborazione della preside e di diversi insegnanti che hanno accettato di mettersi in gioco, rivedere i programmi delle proprie discipline e aiutare gli studenti in questo progetto.

AL VIA JUMP, IL PROGETTO DI FONDAZIONE RUI APERTO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI

La passione per la conoscenza, il desiderio di scoprire il mistero della vita e dello spazio anche “sporcandosi le mani”, costruendo e sperimentando, sono i motori che hanno spinto due scienziati di caratura internazionale come Amalia Ercoli Finzi e Giuseppe Cataldo ad affrontare studi interdisciplinari, a integrare saperi diversi e complementari spaziando tra più discipline. La loro esperienza, la loro cura nel coltivare il proprio talento sono stati al centro della conferenza che si è tenuta al Politecnico di Milano per inaugurare l’Anno accademico 2022-23 dei corsi di formazione JUMP. Un progetto che Fondazione Rui svolge nei suoi 12 collegi di merito a Milano, Roma, Bologna, Genova e Trieste, rivolto a tutti gli studenti universitari, anche non residenti, desiderosi di andare oltre il sapere accademico, sviluppare competenze trasversali, cognitive e manageriali, formarsi a tutto tondo e avvicinarsi con consapevolezza al mondo del lavoro.

GRANDE SUCCESSO PER LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DELLO ‘YOUNG INTERNATIONAL FORUM’

Penultimo giorno della quattordicesima edizione dello ‘Young International Forum’, il Salone dei Giovani che anche quest’anno si sta svolgendo in modalità digitale, ma anche in presenza.

Docenti, esperti, orientatori, tecnici e manager, nei tre giorni del Salone, hanno il compito di rappresentare ai giovani la realtà che li aspetta fuori dai banchi di scuola e dell’università. Sulla piattaforma dedicata i ragazzi potranno seguire decine di incontri e seminari, potendo inoltre richiedere di intervenire e di aprire dei veri e propri colloqui in videoconferenza. Diversi gli spazi dedicati all’orientamento con i seminari utili a conoscere le materie di studio, gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali. Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione sono presenti nel padiglione apposito per rispondere alle domande dei ragazzi. Per chi ha interesse a conoscere meglio il percorso di selezione del personale adottato dalle aziende, il Forum ha preparato diversi incontri sul cv, la lettera di presentazione e il colloquio di lavoro. Spazio anche a chi vuole intraprendere un percorso di studio, aggiornamento, o lavoro all’estero e alle novità introdotte per i test di medicina.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it