Falcomatà proclamato sindaco di Reggio Calabria: “Inizia il secondo tempo”

REGGIO CALABRIA – “Sono molto più emozionato rispetto al 2014: è stata una campagna elettorale molto dura, sofferta, per tutti. Per le nostre famiglie, per i candidati, per i cittadini”. Così il sindaco rieletto di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà oggi nel corso della cerimonia di proclamazione degli eletti in Consiglio comunale che si è svolta a Piazza Italia per consentire una piu’ sicura partecipazione.

“Ringrazio tutti, sia chi ci ha dato fiducia, sia chi ha votato altre compagini politiche – ha aggiunto Falcomatà – ognuno è stato da stimolo costante per darci forza e farci vedere le cose che non andavano e che dovremmo modificare. Come ho detto, è la vittoria di Reggio Calabria, della consapevolezza, della maturità, dell’identità e del senso di appartenenza a questa città. Sento il peso di una forte responsabilità perché la sfida che ci aspetta riguarda il futuro della nostra città.

È iniziato il secondo tempo – ha concluso il sindaco – e il meglio deve ancora avvenire”.

FALCOMATÀ: “NUOVA GIUNTA COMPOSTA DA ELETTI ED ESTERNI”

“Per la composizione della nuova giunta comunale ci saranno delle novità. Quando parlo di continuità nella discontinuità mi riferisco non soltanto nelle scelte ma anche nel modo di affrontarle queste scelte“. Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà risponde ai giornalisti a margine della cerimonia di proclamazione degli eletti in Consiglio comunale. “La squadra di assessori sarà composta da un mix di consiglieri interni e – ha aggiunto Falcomatà – personalità esterne agli eletti. Non inizieranno solo le classiche consultazioni con la coalizione di centrosinistra, ma apriremo un confronto con la città, con le forze produttive, perché le scelte devono essere condivise e rappresentative dei vari mondi attivi e produttivi”.

PROCLAMATO ANCHE IL SINDACO DI CROTONE VINCENZO VOCE

E’ un’emozione bellissima. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in me, nel mio progetto”. Cosi’ il nuovo sindaco di Crotone Vincenzo Voce, nel corso della proclamazione degli eletti in Consiglio comunale. Voce rappresenterà una coalizione di quattro liste civiche che si è affermata rispetto al centrodestra e al centrosinistra.

“Sarò il sindaco di tutti – ha aggiunto Voce – ed insieme scriveremo una nuova pagina di storia per Crotone, è la città che amo e che insieme faremo risorgere”.