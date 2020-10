Coronavirus, la Camera dice sì alla proroga dello stato d’emergenza

ROMA – Via libera anche della Camera alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte ieri in Aula dal Ministro della Salute Roberto Speranza sulle misure di contenimento del Covid19. I sì sono stati 253, i no 3, gli astenuti 17. L’opposizione non ha votato. Il voto proroga lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio.

Nella seduta di oggi i deputati in missione sono 120. Tra questi, anche i deputati in quarantena fiduciaria.

Subito dopo è stata respinta la risoluzione presentata dalle opposizioni con 202 si’, 256 no e 6 astenuti.

FIANO: “TANTO RUMORE DELLA MINORANZA PER NULLA”

Come volevasi dimostrare alla Camera non c’era nessun problema di maggioranza, solo decine di deputati della maggioranza bloccati a casa per Covid e avendo ottenuto di metterli in missione, la risoluzione sul Dpcm è passata questa mattina senza problemi. Tanto rumore della minoranza per nulla ieri”. Lo scrive su facebook il deputato Pd Emanuele Fiano.