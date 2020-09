VIDEO | Università, Manfredi: “Io un fantasma? Salvini male informato, la sua è campagna elettorale”

NAPOLI – “Io penso che Salvini non sia ben informato rispetto a quello che sta succedendo. È chiaro ci troviamo in una fase di campagna elettorale”. Lo dice il ministro dell’Universita’ Gaetano Manfredi rispondendo ai giornalisti che, a margine di una iniziativa al Museo archeologico nazionale di Napoli, gli chiedevano di rispondere alle critiche mosse nei suoi confronti dal leader della Lega Matteo Salvini. Per il senatore del Carroccio, il ministro sarebbe un “fantasma, ectoplasma” per come e’ stato affrontato il tema dell’apertura degli atenei.

“Tutto sta procedendo in maniera regolare – assicura Manfredi -, i test nazionali d’ingresso sono stati un successo organizzativo e le universita’ stanno lavorando molto molto bene. Alcune hanno gia’ cominciato, come la Bocconi, altre partiranno lunedi’ prossimo con una organizzazione molto dettagliata che fa onore a tutto il sistema universitario italiano. Le strutture si stanno impegnando tantissimo e meritano anche un riconoscimento per il grande sforzo che stanno facendo nell’interesse degli studenti“.