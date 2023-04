Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 aprile 2023

BERLUSCONI DALL’OSPEDALE: “CE LA FARÒ ANCHE STAVOLTA”

Seconda notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. È ricoverato da mercoledì per una infezione polmonare causata dalla leucemia. “Ce la farò anche questa volta”, dice l’ex premier. All’ospedale continuano le visite dei figli e degli amici più stretti. “Sta meglio di prima”, riferisce il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Tra gli auguri di pronta guarigione anche quelli della segretaria Pd Elly Schlein. Intanto Forza Italia è in subbuglio dopo le dichiarazioni di Carlo Calenda che non vede un successore a Berlusconi. Il coordinatore Antonio Tajani smentisce liti e assicura che non ci sarà nessun Congresso. Ieri Berlusconi ha sentito al telefono i vertici azzurri, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

SCHLEIN VARA LA SEGRETERIA PD, “UNA GRANDE SQUADRA”

Dieci donne e dieci uomini. Questa la scelta di Elly Schlein per la nuova segreteria del Partito Democratico. Una squadra “di grande qualità se confrontata con quella al Governo”, annuncia la neo segretaria durante una diretta Instagram. Ad Alessandro Alfieri la delega al Pnrr e alle Riforme. Ad Annalisa Corrado la conversione ecologica. Maria Cecilia Guerra si occuperà di politiche del lavoro. A Pierfrancesco Majorino le politiche migratorie e il diritto alla casa. Alessandro Zan si occuperà di Diritti. Capo segreteria Giovanni Gaspare Righi, mentre Flavio Alivernini sarà il portavoce e responsabile della comunicazione del partito. “Continueremo a voler essere un problema per il Governo di Giorgia Meloni”, ha assicurato Schlein.

GOVERNO, OLTRE 3MILA NUOVE ASSUNZIONI NELLA PA

Oltre 3mila assunzioni nella Pubblica amministrazione, più di 2mila nelle forze dell’ordine. È quanto prevede il decreto PA approvato dal Governo alle prese con il Pnrr. Nel comparto sicurezza i nuovi arrivi riguardano Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia, Capitanerie di Porto e Guardia Costiera. “Una scelta di buonsenso che garantirà più sicurezza”, spiega il vice premier Matteo Salvini. Per l’anno scolastico 2023/2024 è stata varata una procedura straordinaria di reclutamento di docenti di sostegno. Infine, incentivi per i ricercatori all’estero che vogliono tornare in Italia. Nel Cdm è stato approvato anche il decreto siccità, con una Cabina di regina e un Commissario straordinario per gestire la crisi idrica. Multe salate per chi abusa dell’acqua pubblica.

I NATI IN ITALIA AL MINIMO STORICO, NEL 2022 MENO DI 400 MILA

In Italia la natalità è al minimo storico: per la prima volta in 160 anni sono nati meno di 400 mila bimbi. È la fotografia 2022 dell’Istat. Gli indicatori demografici rilevano che la mortalità nel Paese resta elevata in rapporto alle nascite: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per mille abitanti. La progressiva diminuzione è dovuta solo in parte alla rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. Tra le cause pesa il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni). Il numero medio di figli per donna è di 1,24. La Regione con la fecondità più alta è il Trentino-Alto Adige, ultima la Sardegna. In 20 anni sono triplicati gli ultracentenari.