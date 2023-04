VIDEO | Sbarcati a Brindisi i 339 migranti della Geo Barents. Al porto anche il presidente Emiliano

BRINDISI – È terminato al porto di Brindisi lo sbarco delle famiglie a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere che nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo ha soccorso 339 migranti, tra cui 24 minori non accompagnati. I primi a scendere dall’imbarcazione i casi medici. Secondo fonti sanitarie tre persone hanno alcune fratture sospette ed altri migranti presenterebbero segni di ustioni.

Il trasbordo sulla Geo Barents è avvenuto da una imbarcazione in difficoltà che era stata segnalata da Alarm Phone, in zona Sar maltese. I sopravvissuti hanno riferito alla Ong di essere rimasti in mare per oltre quattro giorni, di cui gli ultimi due senza cibo né acqua. Erano partiti dalla Libia, vicino a Bengasi, sabato 1 aprile. Provengono da Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Somalia e Sri Lanka.

EMILIANO A PORTO BRINDISI CON PROTEZIONE CIVILE E ASL

Questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha raggiunto al porto di Brindisi il personale della protezione civile regionale e della Asl Brindisi impegnato in tutte le operazioni di assistenza sanitaria e di accoglienza.