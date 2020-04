Coronavirus, Villani: “I bambini sono più immuni al virus grazie ai vaccini”

ROMA – “I bambini sono i più immuni al Coronavirus e questo sembra dovuto al fatto che i bambini si vaccinano”. Lo dichiara Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), che su Rai 1 al programma ‘Diario di casa’ spiega i perché.

VACCINI E CASA PROTEGGONO I BIMBI

“Facendo le vaccinazioni l’organismo impara a difendersi dai germi, da tutti i germi. In Italia – prosegue – il numero dei bambini contagiati è molto minore rispetto agli adulti, e questo è dovuto proprio al fatto che molti stanno a casa. Quindi non si incontrano persone – conclude Villani – e il virus non ha modo di entrare nell’organismo“.