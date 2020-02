A Campovolo il concerto-evento contro la violenza sulle donne

ROMA – Un mega concerto a Campovolo per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Sabato 19 settembre sul palco di ‘Una, nessuna , centomila’ – così è stato ribattezzato l’evento-, ci saranno sette grandi artiste: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Le sette non saranno da sole: ognuna di loro inviterà a cantare un collega, un uomo, perché “questa volta per una causa così impellente, il messaggio che partirà dal palco deve essere universale, tutti insieme contro le violenze”, dicono gli organizzatori in un comunicato.

I proventi del concerto “verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, strutture in grado di garantire il proprio empowerment, assicurando la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime“.

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Riservarossa, saranno disponibili a partire dalle ore 16 di venerdì 7 febbraio, su TicketOne.it, e dalle ore 11 di venerdì 28 febbraio nei punti vendita e prevendite abituali.

Dal 2 marzo saranno disponibili su friendsandpartners.it le informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all’area concerto (in base alla tipologia di biglietto acquistato), al campeggio e ai treni speciali (A/R in giornata per Reggio Emilia) e al servizio autobus A/R da tutta Italia all’area del Campovolo con diversi orari di arrivo e partenza da 150 città.