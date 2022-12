Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 dicembre 2022

NORDIO: STOP A INTERCETTAZIONI E INDAGINI ARBITRARIE

“Vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione arbitraria e impropria” delle intercettazioni. Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante l’audizione in Senato sulle linee programmatiche di riforma del sistema giustizia. La diffusione degli ascolti “è uno strumento micidiale di violazione” dei diritti, osserva, spesso usata per “delegittimazione” personale e politica. Viene meno, osserva Nordio, “la presunzione di innocenza” con scelte “pilotate” dai Pm. Il Guardasigilli mette in guardia dagli errori di trascrizione che possono portare a errori giudiziari e promette: “Proporremo una profonda revisione” del sistema.

MATTARELLA: DAL PNRR DIPENDE IL FUTURO DELL’ITALIA

Il Quirinale avverte il governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Non dobbiamo nasconderci le difficoltà”, ma ogni impegno sul Pnnr assunto dall’Italia con l’Unione europea “va onorato”. Parola del presidente Sergio Mattarella, ospite del festival delle Regioni nella Villa Reale di Monza. Del resto, secondo il capo dello Stato, al Piano nazionale di ripresa e resilienza “è legato il futuro del Paese ben oltre il termine di attuazione del piano, fissato al 2026”. Mattarella è intervenuto anche sull’autonomia, riforma cara al centrodestra. Deve garantire i diritti di tutti, ha esortato il presidente della Repubblica.

GUERINI ELETTO PRESIDENTE DEL COPASIR

Lorenzo Guerini è il nuovo presidente del Copasir, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Gia’ ministro della difesa, esponente del Pd, Guerini aveva gia’ guidato il Comitato parlamentare nella passata legislatura. Vicepresidente del Copasir sarà Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. “Il loro e’ un incarico prestigioso che sapranno ricoprire con equilibrio, capacita’ e competenza nell’interesse degli italiani e della Nazione”, ha commentato il ministro della Difesa Guido Crosetto.

CALCIO, DI BATTISTA CONTRO JUVENTUS E LOTITO

“Togliete gli scudetti alla Juve”. Show di Alessandro Di Battista contro tutti, da Agnelli a Lotito. All’ex deputato dei 5 Stelle non piace quanto sta emergendo dall’inchiesta sulle plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. Sono “intercettazioni sconvolgenti”, secondo Di Battista, quelle che emergono dalle carte. “E’ l’ennesimo scandalo che coinvolge il mondo del calcio e i colletti bianchi che non finiscono mai in galera”. Sotto accusa anche Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, reo di difendere un emendamento al Decreto aiuti che permetterebbe di spalmare i debiti. “Una vergogna”, secondo Di Battista.

