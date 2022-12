Ischia, trovato il corpo dell’ultima persona dispersa

NAPOLI – E’ stato trovato il corpo della dodicesima persona dispersa a Casamicciola: a mancare all’appello, dopo la frana che nelle prime ore dello scorso 26 novembre ha colpito il comune dell’Isola d’Ischia, era la 31enne Maria Teresa Arcamone.

Come riferito in un tweet dai vigili del fuoco, il corpo senza è stato ritrovato nella zona di via Celario.

Secondo quanto si apprende da fonti della prefettura di Napoli, il dodicesimo corpo ritrovato a Casamicciola, nella zona di via Celario, è proprio quello di Maria Teresa Arcamone.

La 31enne è l’ultima delle dodici persone disperse, dopo la frana dello scorso 26 novembre, ad essere stata ritrovata ed identificata.

