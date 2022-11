Fondi della Regione Vda per skiroll di Bionaz e golf di Brissogne

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 6 nov. – Fondi regionali per l’area del golf Les Iles, tra Brissogne e Quart, e per il completamento della pista di skiroll. Li ha approvati la giunta regionale, che ha concesso contributi ai Comuni di Brissogne e di Bionaz. I due impianti sportivi sono considerati di interesse regionale. Lo scrive in una nota l’assessorato alle Finanze e alle Opere pubbliche. “Le concessioni dei contributi finanziati con l’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio- evidenzia l’assessore Carlo Marzi- consentono ai Comuni Brissogne, Quart e Bionaz di potenziare la fruibilità e l’attrattività dei propri impianti sportivi e ricreativi”.

A Brissogne e Quart, i lavori di ripristino e di sistemazione degli impianti renderanno maggiormente fruibile l’area sportiva Les Iles; il contributo è concesso per 228.131 euro, corrispondente al 50% della spesa massima prevista di 456.263 euro. A Bionaz, i lavori di adeguamento e ampliamento renderanno la pista di skiroll omologabile per l’organizzazione di gare di livello nazionale; il contributo a titolo di concorso delle spese da sostenere è concesso per 816.939 euro, corrispondente al 50% della spesa massima prevista di 1.633.878 euro. Marzi allarga il tema degli impianti sportivi sul territorio regionale: “Manteniamo alta l’attenzione sugli impianti sportivi di rilevanza regionale che consideriamo strategici, sia per la loro valenza di promozione dell’attività ricreativo-sportiva, sia per l’importanza che questi rivestono in termini di attrattività e ricadute positive sui territori di molti comuni”.

Per questo, “abbiamo incontrato i rappresentanti del Comune di Aosta per fare il punto sulla valorizzazione del polo sportivo di regione Tsambarlet, su cui è rilevante l’indotto di praticanti a livello regionale di molteplici discipline sportive, sia a livello agonistico che amatoriale. Aosta ci ha chiesto un ulteriore intervento economico per supportare una miglioria progettuale della pista di atletica del campo scuola Ettore Tesolin, che porterà a otto le attuali sei corsie: abbiamo accolto la richiesta in considerazione dell’importanza che la pista riveste perché la nuova pista è attesa da tempo dal mondo delle discipline dell’Atletica. Con l’ulteriore contributo alla pista, stimato in 475.000 euro, l’apporto economico per il polo sportivo di Tsambarlet ammonta a 1,6 milioni di euro, di cui 554.000 euro per i due lotti di lavori del Palaindoor Marco Acerbi e di 1.050.000 per l’adeguamento della pista di atletica”.

“Come per gli altri interventi programmati e in corso su impianti di diversi comuni- conclude Marzi- la Regione, sempre attraverso i fondi dell’assestamento di bilancio, si è fatta carico della quota parte, nella misura del 50%, dei maggiori costi dei lavori causati all’aumento delle materie prime e dell’energia, ritenendo importante aiutare il territorio in questa fase di aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione”.

