Dall’Asl Napoli 3 via alla terza dose di vaccino per glioperatori sanitari

NAPOLI – Su disposizione dell’unità di crisi regionale, all’Asl Napoli 3 Sud parte la somministrazione della terza dose del vaccino anche per gli operatori sanitari, prioritariamente per gli ultrasessantenni o portatori di patologie. Come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario e dopo almeno sei mesi dalla seconda dose, gli addetti possono recarsi in tutti i punti vaccinali dell’Asl Napoli 3 Sud per l’effettuazione della terza dose.

È necessario presentare tutta la documentazione inerente la prima e la seconda dose con documento di riconoscimento, tessera sanitaria e green pass. Tutte le informazioni sono visibili sull’home page del sito www.aslnapoli3sud.it. “L’Asl Napoli 3 Sud – comunica l’azienda sanitaria in una nota – sta compiendo un ulteriore sforzo organizzativo per l’inoculazione delle terze dosi ai soggetti immunocompromessi, agli ultraottantenni, agli ospiti delle Rsa, delle case di riposo e case albergo per anziani”.