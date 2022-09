Gli Nft diventano un’opera d’arte, in mostra a meet di Milano

MILANO – Il mondo degli Nft mostrato in una site-specific installation immersiva di Mauro Martino al Meet Digital Culture Center, il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo. L’autore si cimenta in un’esperienza immersiva capace di rivelare l’aspetto quantitativo e analitico dei dati raccolti, interpretati artisticamente e poeticamente. Il risultato finale è un data-film emozionante, fatto con dati e modelli di Intelligenza Artificiale. Un mondo tutt’altro che in crisi quello degli Nft dunque, un mondo interconnesso e sfumato: per la prima volta ci si rende conto della vera portata di questo fenomeno entrando nell’opera immersiva di Martino.



Mauro Martino è principal Research scientist presso il Mit-Ibm Watson AI Lab (Cambridge, Ma, Usa), dove ha fondato e dirige il Visual Artificial Intelligence Lab. Ma è anche un artista che ha saputo rendere “dati scientifici e matematici” combinati insieme in una opera d’arte, offrendo quindi al pubblico di Meet “un’esperienza indimenticabile- spiega una nota- quasi una prosecuzione dell’importante Atlante dell’Arte digitale made in Meet: ‘Mapping the Nft Revolution’ è l’esplorazione più estensiva condotta fino ad oggi sul mondo Nft, un’opera creativa vera e propria in grado di rivelare l’aspetto quantitativo e analitico dei dati raccolti, ma soprattutto la loro dimensione qualitativa e poetica vero ponte fra mente e creatività umana e digitale”.

L’esperienza immersiva inizia con una pioggia di immagini di oltre 500.000 Nft. Dalle pareti fuoriesce una raffica crescente di figure, campione rappresentativo di tutta la popolazione Nft. Osservando le diverse collezioni che si succedono si percepisce la storia e la loro evoluzione. Per la realizzazione di quest’opera sono stati analizzati oltre 10 milioni di immagini Nft, decine di milioni di contrattazioni nel mercato e centinaia di blockchain. L’opera è stata realizzata in collaborazione con Andrea Baronchelli (scientific coordination), Luca Stornaiuolo (generative AI) e Philip Abussi (sound artist – Music Production Company: Mokamusic). Dopo l’inaugurazione, l’opera si potrà ‘vivere’ dal 7 al 28 settembre dal martedì alla domenica dalle ore 15 alle 19.

