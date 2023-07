Santanchè: “Critiche feroci da chi viene nei miei locali”

ROMA – In privato la chiamano per andare nel suo locale, poi pubblicamente la attaccano. Ieri la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, nel corso della sua informativa a Palazzo Madama sui fatti rivelati dalla trasmissione Report, ha lanciato una frecciatina piuttosto esplicita a chi tra i parlamentari che la stanno criticando avrebbe in passato frequentato i locali di intrattenimento da lei fondati. La ministra si riferisce al Twiga Beach Club, il famoso locale di Forte dei Marmi fondato con Briatore. “Mi fa sorridere – dice Santanché in aula – che le critiche più feroci vengono da molti che in privato hanno tutto un altro atteggiamento nei miei confronti. E che a volte fa anche piacere andare o prenotare nei locali di intrattenimento che ho fondato. Ma io sono anche felice di farlo – ha continuato la ministra – E mi fermo qui per carità di Patria”.

LEGGI ANCHE: Opposizioni all’attacco di Santanchè, Conte: “Aggressiva e brava a fare la vittima”. Calenda: “Valuti di lasciare”

LEGGI ANCHE: Daniela Santanchè si difende: “Odio verso di me”. Con lei in aula 11 ministri, il M5s presenta mozione di sfiducia