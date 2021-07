Fanuli (Lega Lazio): “Sanare occupanti case che versano indennità”

ROMA – “Le occupazioni creano un danno erariale molto alto perché spesso i palazzi occupati sono anche di enti. Io ho una formazione da legale e mi sono occupata molte volte di sfratti esecutivi. La mia proposta è questa. Spesso le persone che abitavano dentro un’occupazione da tanti anni avevano anche fatto delle migliorie e pagavano la cosiddetta indennità di occupazione. A queste persone, secondo me, se hanno versato questa indennità per qualche anno, lo Stato dovrebbe dire ‘avete acquisito un diritto’, e quindi dovrebbe sanare la situazione, regolarizzare e concedere il diritto a un contratto di affitto e, se possibile, di acquisto. Io sanerei quindi molte di queste situazioni. Per chi invece occupa di professione, magari in rapporti con la criminalità organizzata, si deve procedere con gli sfratti immediati“. Così Eloisa Fanuli, dirigente della Lega nel Lazio, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire.

