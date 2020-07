Il 25 luglio a Latina concerto di Mario Biondi, il ricavato ad Afron

Una parte del ricavato del concerto, infatti, sarà devoluto al progetto Able + di Afron Onlus che si occupa di prevenzione e cura dei tumori infantili e femminili in Africa. Sarà possibile assistere in totale sicurezza e nel rispetto delle linee guida per il contenimento del Covid19- scrivono in una nota gli organizzatori- e la serata sarà resa ancora più speciale dall’apporto fondamentale dato all’evento da parte della Fondazione Varaldo Di Pietro e del suo presidente Giovanni Di Pietro (Premio Mecenate dello Sport e il sostegno a Special Olympics).

Il tributo ad Al Jarreau, con gli arrangiamenti originali scritti magistralmente da Pino Jodice, dal materiale musicale appartenente al grande Al Jarreau, è stato rielaborato e modellato jazzisticamente per Mario Biondi grazie anche alla preziosa partecipazione del trombettista Fabrizio Bosso con il quale Mario Biondi ha iniziato la sua scalata al successo. In programma i grandi successi di Al Jarreau che appartengono ai suoi mondi Pop, Soul e Jazz. Ecco le info del concerto: prevendita biglietti www.boxofficelazio.it, Blu Ticket centro commerciale Latina Fiori. Infoline: 338 4874115.

