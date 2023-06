Roma Pride, Elodie contro la Regione Lazio: “Vergogna”

ROMA – “Tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti! Vergogna.” Attraverso una storia su Instagram Elodie si schiera contro la Regione Lazio che ha deciso ieri, di revocare il patrocinio al Roma Pride, in programma il prossimo 10 giugno nella Capitale. Da sempre vicina alla comunità Lgbtqi+, la cantante, lo scorso anno, è stata anche la madrina dell’evento.

ROMA PRIDE, GLI ORGANIZZATORI: ROCCA PAGA IL DEBITO ELETTORALE A PRO VITA

A seguito della decisione della Regione Lazio, gli organizzatori del Roma Pride hanno detto la loro sui social: “Dopo la concessione del patrocino al Roma Pride il neo Governatore della Regione Lazio Francesco Rocca paga il debito elettorale a Pro Vita e ritira il patrocinio concesso con delle motivazioni pretestuose dato che la Regione Lazio conosceva le rivendicazioni e i contenuti politici della manifestazione. “Siamo ormai alla farsa ‘Pro Vita ordina e la politica esegue‘ – afferma Mario Colamarino portavoce del Roma Pride e presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Con l’ironia che ci contraddistingue ringraziamo Pro vita per averci offerto un servizio di ufficio stampa gratuito. Grazie a loro siamo certi che sabato 10 giugno alla grande parata che partirà da Piazza della Repubblica alle ore 15.00 ci sarà una folla oceanica che crede nei diritti, nell’uguaglianza e nella laicità.



Per quanto riguarda il Governatore Francesco Rocca, lo rassicuriamo che visto che la Regione Lazio è delle cittadine e dei cittadini, quindi anche nostra e non di un manipolo di talebani cattolici, non toglieremo il logo della Regione Lazio dal nostro sito. Il Governatore può tranquillamente rivolgersi a Pro Vita, che viste le affinità sicuramente potrà consigliargli qualche hacker russo, ungherese o polacco per farlo rimuovere. Con la generosità che ci contraddistingue concediamo il patrocinio speciale del Roma Pride, creato apposta per il Governatore. Quello dell’ignavia”.