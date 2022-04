Minori, associazione Rete Sociale: “Dopo Bibbiano basta allontanamenti a vita dei figli”

ROMA – “Anche dopo Bibbiano le prassi dei Tribunali sembrano essere rimasti al punto di partenza.

Nonostante i proclami mediatici e politici, nonché i tentativi di interventi legislativi, appare pressoché granitica una ideologia adultocentrica in cui il genitore in situazione di fragilità sembra dover essere punito anziché supportato e ciò viene fatto attraverso il provvedimento più lacerante e dannoso: interventi di allontanamento dei figli che si protraggono per tutta la vita del minore”. L’associazione Rete Sociale Aps ritorna sullo spinoso tema degli allontanamenti e con il suo presidente, il senatore Lucio Malan, promuove venerdì in Senato il convegno “Minori allontanati e violenza domestica. Storie fuori e dentro i tribunali. Per una riforma delle prassi giudiziarie”.



L’appuntamento è dalle 15 nella Sala Zuccari del Palazzo Giustiniani (in Via della Dogana Vecchia 29). Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su uno dei canali della web tv Senato. Per partecipare in presenza è obbligatorio iscriversi all’indirizzo [email protected]

All’evento il senatore Malan porterà un’interrogazione parlamentare presentata insieme al senatore Balboni, componente della commissione Giustizia, il cui focus è la storia di una donna che dopo essere stata vittima di violenza ha subito e subisce a tutt’oggi l’allontanamento dei suoi tre figli che rimangono inascoltati nelle aule di giustizia. Interverranno nel corso del pomeriggio professionisti specializzati in diritto minorile e delle relazioni familiari, accademici, magistrati onorari che, confrontandosi, cercheranno di fare il punto su una tematica delicata quanto importante affinchè sia garantita l’effettiva tutela del superiore interesse del minore.



Dopo la presentazione dell’interrogazione parlamentare del presidente dell’Associazione Rete sociale Aps, interverranno la senatrice Cinzia Leone, vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio; Catia Pichierri, avvocato cassazionista esperto in diritto di famiglia e delle relazioni familiari; Paolo Cioni, psichiatra specializzato in neuroscienze; Annunziata Bartolomei, consigliere del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali (Cnoas); Maria Cinque, professore ordinario di Didattica e pedagogia speciale presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA); Nicoletta Riva, giudice onorario del tribunale di Como. Sono stati invitati ad intervenire i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza. Modera Rachele Bombace, capo servizio agenzia di stampa Dire.