Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 febbraio 2023

TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIE, OLTRE 800 MORTI

“L’Italia è vicina al dolore dell’amico popolo turco”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime “cordoglio e vicinanza” alla Turchia, devastata da una serie di terremoti di oltre 7 gradi e mezzo di magnitudo. La zone colpite sono quelle della Turchia meridionale e della Siria settentrionale. I morti al momento sono circa duemila, migliaia i feriti. Decine di edifici distrutti ad Aleppo, città già martoriata dalla guerra. “Per il momento non abbiamo notizie di vittime italiane”, precisa il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ad aiutare le autorità turche nelle operazioni di ricerca e soccorso anche la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, partiti in tarda mattinata dall’Italia. “Solidarietà” arriva anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da tutte le forze politiche.

ATTACCO HACKER, SI MUOVE PALAZZO CHIGI

“Nessun obiettivo critico e nessuna istituzione è stata colpita” dall’attacco hacker su scala mondiale. Palazzo Chigi assicura che l’Italia non ha subito danni rilevanti dall’azione informatica che ha compromesso i sistemi di diverse nazioni. Dalla Francia, il Paese più colpito, passando per la Finlandia, fino a Nord America, Canada e Stati Uniti. Oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano ha riunito nella sede del governo il direttore dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, e la direttrice del Dipartimento informazione e sicurezza, Elisabetta Belloni. Si tratta di “un’azione riconducibile ad hacker e non a Stati ostili”, fa sapere il governo che rinnova l’invito a “tutti i soggetti sensibili ad adottare le necessarie misure di protezione”.

ZELENSKY A SANREMO, IL VIDEOMESSAGGIO DIVENTA UN DISCORSO

Non sarà un messaggio video del presidente ucraino Volodomir Zelensky a Sanremo, ma un breve testo scritto che verrà letto da Amadeus. Lo ha annunciato oggi il direttore dell’Intrattenimento Rai Stefano Coletta, alla vigilia dell’apertura del Festival. “Sorrido- ha aggiunto a proposito di un controllo preventivo- che un direttore Rai possa censurare un presidente”. Intanto, Amadeus spiega: “Abbiamo saputo che Zelensky aveva piacere di scrivere una lettera e che io fossi portavoce sul palco dell’Ariston”. La portavoce del ministro degli Esteri russo domanda sferzante: “Può essere che vinca questo concorso musicale con un rap?”. Critica Più Europa, con Benedetto Della Vedova: “Sarebbe umiliante se fosse stata la Rai a fermare il video di Zelensky”.

UCRAINA, PAPA BERGOGLIO: PUTIN FERMI LA GUERRA

“Tutto il mondo è in guerra, fermiamoci in tempo”. Papa Francesco torna a lanciare un appello per la pace e si dice “pronto a incontrare Putin e Zelensky”. Il pontefice ha concluso il suo viaggio in Africa, dove ha visitato Congo e Sud Sudan. Sul volo che lo riportava in Italia è tornato a parlare del conflitto nell’Europa dell’Est: “Questa guerra è nelle mani del signor Putin – ha sottolineato Bergoglio – potrebbe fermarla con il ritiro e il cessate-il-fuoco e poi negoziati su accordi di lungo termine”. Francesco è tornato sulle presunte divergenze con Ratzinger. “Credo che la morte di Benedetto sia stata strumentalizzata da gente che vuole portare l’acqua al proprio mulino- ha detto- è gente di partito, senza etica, non di Chiesa”. I prossimi viaggi apostolici porteranno il papa in India e Mongolia.