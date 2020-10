Gualtieri: “Stop a moratoria cartelle, spero Recovery fund operativo a inizio 2021”

ROMA – “Noi abbiamo rinviato molte tasse e anche sospeso per parecchi mesi le cartelle. Siccome poi si accumulano non è saggio tenere per troppo tempo questa sospensione. Noi abbiamo detto all’Agenzia delle entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità, parliamo comunque di debiti con il fisco precedenti al Coronavirus, non c’entra nulla la pandemia”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a Rainews24. “E’ giusto che i contribuenti saldino i debiti avendo il tempo necessario. Nessuna tragedia epocale come viene annunciata, ma una normale e graduale ripresa dell’attività di riscossione che è fisiologica ed esiste in tutti i paesi”, conclude.

“FIDUCIOSO SIA OPERATIVO A INIZIO 2021”

“Dobbiamo assolutamente finalizzare questo negoziato europeo, non siamo ancora in una situazione di allarme ma in una situazione fisiologica di negoziato. Io sono fiducioso che si riuscirà ad avere il Recovery fund operativo all’inizio dell’anno e Italia sarà pronta con il suo piano”, dice Gualtieri.

“40% FONDI RECOVERY E INVESTIMENTI AGGIUNTIVI”

Dal Recovery plan sono “molte le risorse” che andranno all’ambiente, “noi rispetteremo l’obbligo del 40 per cento” anche èerchè l’Italia “ha bisogno di investire” nel green e ci saranno “investimenti aggiuntivi contro il dissesto idrogeologico”, aggiunge ancora Gualtieri.