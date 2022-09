Lutto per Emma Marrone, è morto il papà

BARI – “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“. È il messaggio postato su Instagram dalla cantante salentina Emma Marrone che così comunica la morte improvvisa dell’amato padre Rosario.

Il post è corredato da una foto in cui lo si vede imbracciare una chitarra. L’uomo aveva 66 anni.

Ad anticipare la notizia è stato nella tarda serata di ieri il Comune di Aradeo (Lecce), paese di origine dell’artista, attraverso i propri canali social.

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone per l’improvvisa perdita del caro Rosario – si legge su Facebook -. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”. Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla cantate da volti noti dello spettacolo.

