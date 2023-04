Emma porta ‘Mezzo mondo’ ad Amici 22 e si prepara al Concerto del Primo Maggio

ROMA – Nuove sfumature vocali e sonore per uno dei ritorni alla musica più attesi. Con ‘Mezzo mondo’ inizia il nuovo progetto musicale di Emma Marrone. Disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale, il brano rappresenta una nuova maturità stilistica della cantante, che dopo aver girato ‘mezzo mondo’ si prepara alla sua prossima avventura. ‘Mezzo mondo’, infatti, è il primo estratto del nuovo album di inediti di Emma, che vedrà la luce a distanza di 4 anni dal precedente disco ‘Fortuna’.

Emma presenterà il suo nuovo singolo nella settima puntata del serale di Amici 22, in onda sabato 29 aprile su Canale 5. Inoltre, sarà tra gli artisti che si esibiranno al Concertone del Primo Maggio di Roma, trasmesso in diretta a partire dalle 15.15 su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

MEZZO MONDO, IL TESTO DEL NUOVO SINGOLO DI EMMA

Ta-ra-ta-ta, ta-ta-ira-ira

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Scappa via, dai cieli grigi e dalla nostalgia

Corro lontano verso il mare, verso casa mia

Vita distratta, vita distratta

Ma non è l’America

Sono stanca di questa città

Dove la notte non dorme mai

Dove la musica è solo hype

Sembriamo pezzi di un puzzle

Che sono messi qui a caso

Tu, di quei sogni, cosa ci fai?

Io non c’è male, tu come stai?

Come stai? Come?

Ti sblocco un ricordo

Ma dimmi, tu chi sei?

La strada del ritorno

Nient’altro intorno

Chi sei?

Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri

Ballare senza voltarmi

Girando mezzo mondo

Perdermi per ritrovarti

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Perdеrmi per ritrovarti

E ti ho cercato pure sulla luna

Mi ha riportato qui un soffio di vеnto

Per annegare dentro l’acqua chiara

E non in questo abisso di cemento

Dove la notte non dorme mai

Dove la musica è solo hype

Sembrano pezzi di un puzzle

Che sono messi qui a caso

Tu, di quei sogni, cosa ci fai?

Io non c’è male, tu come stai?

Come stai? Come?

Ma dimmi, tu chi sei?

La strada del ritorno

Nient’altro intorno

Chi sei?

Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri

Ballare senza voltarmi

Girando mezzo mondo

Perdermi per ritrovarti

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Perdermi per ritrovarti

Mi mancano i cani che abbiamo per dirmi che sono tornata

Mi manca l’odore dell’erba bruciata

Ma dimmi, tu chi sei?

La strada del ritorno

Nient’altro intorno

Chi sei?

Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri

Ballare senza voltarmi

Girando mezzo mondo

Perdermi per ritrovarti

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Perdermi per ritrovarti

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Perdersi per ritrovarsi