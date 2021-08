Acquaroli: “Macché zona rossa, i dati confermano le Marche in zona bianca”

ANCONA – Le Marche in zona rossa? “ad oggi i dati sono chiari e collocano le Marche in zona bianca”. Lo mette in chiaro il presidente della Regione, Francesco Acquaroli che risponde così alla diffusione della mappa pubblicata dall’Ecdc, Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Le Marche, sottolinea il governatore “seppure con un numero di contagi in aumento rispetto alle settimane passate, sono anche fuori dal rischio zona gialla“. Infatti, aggiunge “con i nuovi parametri, per entrare in zona gialla occorre avere il 10% di ricoveri in terapia intensiva e il 15% in area medica, mentre nella nostra regione, secondo l’ultima valutazione ministeriale datata ieri, ci assegnano il 2% di ricoveri in terapia intensiva e il 3% di ricoverati in area medica, con un tasso di incidenza sotto la media nazionale. Figuriamoci la zona rossa”. Insomma, “non possiamo prevedere cosa accadrà nel prossimo periodo, ma ad oggi i dati sono chiari e collocano le Marche in zona bianca”, chiosa Acquaroli.