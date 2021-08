Covid, Toscana e Marche diventano rosse nella mappa Ue. Solo tre regioni in verde

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – In rosso Toscana, Marche, Sicilia e Sardegna, in verde Valle d’Aosta, Molise e Puglia, mentre il resto dell’Italia è gialla. È quanto si evince dalla nuova mappa pubblicata dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La mappa è aggiornata sulla base dell’incidenza del contagio da Covid-19 in riferimento al numero di casi per abitante, parametro ancora in rialzo in Europa. Quasi interamente in rosso scuro, ossia con più di 500 casi Covid ogni 100mila abitanti, la Spagna, Cipro, la Corsica, i Paesi Bassi, parte dell’Irlanda e della Francia meridionale. Rossa invece la maggior parte di Grecia e Francia oltre a Danimarca, Portogallo e Malta. Rimangono verdi in Europa: Germania, Austria, Polonia e la gran parte dei Paesi dell’Europa dell’Est.

L’UE: “SULLA TERZA DOSE DEI VACCINI DECIDONO I SINGOLI PAESI”

“Spetta agli Stati membri decidere se somministrare il richiamo dei vaccini” e la Commissione europea “incoraggia decisioni basate su evidenze scientifiche, in linea

con le raccomandazioni dell’Ema”, ossia l’Agenzia europea del farmaco. Così una portavoce dell’esecutivo comunitario in risposta ad una domanda di un giornalista circa l’annuncio di alcuni Stati membri di avviare campagne per la terza dose a settembre. Ema non si è ancora pronunciata sull’argomento.