Roma, è allarme serpenti: ultimo caso nel deposito Atac

ROMA – Sono quotidianamente decine le segnalazioni di serpenti avvistati a Roma nelle ultime settimane. È quanto denuncia Earth, associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti degli animali. Con il caldo torrido, i rettili cercano rifugio nelle scuole, fabbriche e abitazioni della Capitale, mettendo a rischio i cittadini. “Noi in realtà ci occupiamo di tutela dai maltrattamenti” spiega Valentina Coppola Presidente di Earth, “ma a Roma non c’è un servizio di recupero animali selvatici nemmeno se feriti o in stato di necessità quindi cerchiamo di renderci utili”. Il numero dell’associazione, infatti, viene fornito dalle forze dell’ordine ai cittadini che chiamano per segnalare i serpenti.

IL SERPENTE AL DEPOSITO ATAC DI VIA TUSCOLANA

Lo scorso 27 giugno, un serpente è stato avvistato nel deposito Atac di via Tuscolana. In questo caso, spiega Earth, si trattava di un innocuo biacco, nome scientifico Coluber viridiflavus, che è stato catturato e subito liberato nella parte “campagna” del vicino parco degli Acquedotti.

In genere l’associazione, che al suo interno ha biologi ed esperti erpetologi, si fa mandare una foto del rettile e se lo identifica come innocuo spiega al cittadino come comportarsi mentre se si tratta di vipera allerta i propri volontari di protezione civile tramite la sala radio regionale.