ROMA – Stanno facendo il giro del web le immagini di un grande serpente avvistato a Roma, nel quartiere San Basilio. L’animale, un pitone albino, è stato filmato all’altezza di via Fabriano ed ha attirato l’attenzione dei passanti, che si sono avvicinati per guardarlo da vicino e ‘accarezzarlo’. Tra loro anche un bambino. Non è chiaro come il grosso rettile sia finito in strada. L’ipotesi più probabile è che fosse l’animale domestico di qualche residente, che ha poi deciso di ‘liberarsene’ viste le grandi dimensioni.

