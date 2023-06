‘Denti da squalo’, il cast: “L’immaginazione ci rende liberi”

ROMA – Dopo il successo di ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’, ‘Freaks Out’, solo per fare alcuni esempi, il genere fantasy ‘made in Italy’ torna sul grande schermo l’8 giugno (distribuito da Lucky Red) con ‘Denti da squalo’, opera prima di Davide Gentile che vanta nel team produttivo il tocco di Gabriele Mainetti con Goon Films.

Un racconto di formazione nella periferia romana animato da tenerezza, ferocia, fantasia e avventura. Il protagonista è il tredicenne Walter (interpretato dal sorprendente esordiente Tiziano Menichelli) alle prese con la crescita, l’elaborazione della morte del padre (Claudio Santamaria), con le apprensioni della mamma (Virginia Raffaele) e con uno squalo in cattività nella piscina della villa abbandonata di proprietà del criminale Corsaro (Edoardo Pesce).

“Il film cerca di suggerire di rispettare i tempi della crescita. Cercare delle risposte facili, come la criminalità, non è la direzione migliore. Quando si è bambini, viversi l’età che si ha è la via da percorrere per crescere bene”, ha sottolineato Davide Gentile all’agenzia Dire. “Ci vuole la tenacia in qualsiasi ambito della vita. Ma ci vuole anche e soprattutto sensibilità e cultura in questo momento animato dall’aggressività. Forse oggi è meglio essere meno squaletti”, ha aggiunto Edoardo Pesce.

Il film mostra come la fantasia, l’immaginazione e la creatività siano per il giovane protagonista una opportunità per crescere ed essere liberi. “Oggi le nuove generazioni dovrebbero mettere da parte un po’ lo schermo per dedicarsi alla fantasia, alla creatività. Ogni tanto è bello prendere un pupazzetto e creare storie”, ha dichiarato Pesce. “Io sono cresciuta con i grandi classici come ‘I Goonies’ e ‘La storia infinita’“, ha raccontato Virginia Raffaele”.

‘Denti da squalo’ – accompagnato dalla colonna sonora di Michele Braga e Gabriele Mainetti (edizioni Curci) – arriva in oltre 200 copie. Il film è una produzione Goon Films, Lucky Red, Ideacinema con Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video e ne sono produttori Gabriele Mainetti per Goon Film, Mattia Guerra, Stefano Massenzi e Andrea Occhipinti per Lucky Red, Claudio Federico e Jacopo Saraceni per Ideacinema.