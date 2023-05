Al cinema ‘Denti da squalo’ tra ‘I Goonies’ e Francesco Totti

ROMA – Un racconto di formazione nella periferia romana animato da tenerezza, ferocia, fantasia e avventura. Il protagonista è il tredicenne Walter (interpretato dal sorprendente esordiente Tiziano Menichelli) alle prese con la crescita, l’elaborazione della morte del padre (Claudio Santamaria), con le apprensioni della mamma (Virginia Raffaele) e con uno squalo in cattività nella piscina della villa abbandonata di proprietà del criminale Corsaro (Edoardo Pesce).

L’8 giugno con Lucky Red arriva ‘Denti da squalo’, opera prima di Davide Gentile che vanta nel team produttivo il tocco di Gabriele Mainetti con Goon Films. “Ho incontrato Gabriele alla fine del 2020, è stata un’avventura nuova per me come regista e per lui come produttore. Quando ho letto la storia – ha raccontato Gentile – mi ha subito conquistato per il suo essere un racconto di formazione al contrario. Esistono molti film che raccontano vicende di ragazzini che, maturando, diventano uomini indipendenti, pronti a staccarsi dalla famiglia. L’aspetto che mi ha più colpito – ha proseguito – è la nobilitazione dell’infanzia. In questo film c’è sì un ragazzino che vuole crescere in fretta ma capisce anche che fare pace con il proprio passato, riavvicinandosi alla madre e risolvendo il conflitto con la figura paterna, è ciò che deve perseguire e accettare prima di diventare grande per davvero”.

In ‘Denti da squalo’ c’è un’accuratezza in tutto: nella scelta del cast e negli effetti speciali. “Inizialmente abbiamo cercato squali erbivori ma nessuno si fidava di mettere Tiziano a contatto con l’animale. Così abbiamo creato un animatronic e abbiamo lavorato con gli effetti speciali. Una creatura così non era mai stata fatta in Italia a questo livello. È stato un esperimento (riuscito, ndr) per tutti”, ha aggiunto Gentile.

Non perde mai occasione di regalare al pubblico tante risate, ma qui Virginia Raffaele mostra un lato inedito: un ruolo drammatico tenero e potente che ha portato a termine con credibilità. “È una favola moderna e il mio ruolo è reale – ha detto l’attrice e comica – qui si mostrano anche le parti più buie che sono proprie dell’essere umano. Mainetti ha detto che anche in ‘LOL’ c’era qualcosa di drammatico in me. Inizialmente non capivo, in realtà ha ragione: anche quando faccio la comica ci metto sempre la malinconia. Il mestiere dell’attore ti porta a sperimentare, come ho sempre fatto dal cinema alla radio e dal teatro alla tv”, ha detto Virginia Raffaele. “Quando l’ho vista a teatro ho capito che tutte quelle sue sfumature sarebbero state giuste per ‘Denti da squalo'”, ha aggiunto il regista, che ha concluso: “Santamaria ha un rapporto speciale con Mainetti e ci è sembrato giusto perché il personaggio che interpreta è sì un criminale ma porta con sé valori positivi che ispirano il figlio”.

Alla sceneggiatura ci sono Valerio Cilio (‘Christian’) e Gianluca Leoncini che hanno vinto il Premio Solinas per la miglior sceneggiatura. “L’idea era quella di raccontare una favola realista, che avesse un punto di vista ancorato all’innocenza del protagonista, alla meraviglia che prova quando incontra il totem, il drago, lo squalo”. I riferimenti sono tanti “da Francesco Totti a Italo Calvino ma anche i Goonies e tanti altri che fanno parte del nostro immaginario“, ha raccontato Cilio.

Durante le riprese del film “ho pensato che non mi piacesse questa storia perché non volevo fare il ruolo di un coatto. Poi il regista mi ha convinto”, ha ricordato il giovane protagonista. Un pirata ‘de borgata’ nostalgico che indossa gli zoccoli. Solo Edoardo Pesce avrebbe potuto dare volto e carisma a un personaggio così originale. “Sono come Jessica Rabbit, mi chiamano per interpretare i cattivi“, ha detto Pesce con ironia. “Avevo già lavorato con Cilio nella serie ‘Christian’. Il personaggio del Corsaro è stato scritto su di me. La canzone che canto nel film dei 15 uomini e la scelta degli zoccoli sono ispirate alla mia adolescenza con papà“, ha concluso l’attore.

‘Denti da squalo’ – accompagnato dalla colonna sonora di Michele Braga e Gabriele Mainetti (edizioni Curci) – arriva in oltre 200 copie. “Lo facciamo uscire l’8 giugno perché è un periodo in cui c’è meno competizione e perché coincide con la campagna del ministero della Cultura, e quindi biglietti scontati per i film italiani ed europei”, ha detto Andrea Occhipinti di Lucky Red.