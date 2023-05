A Bologna tanti gattini in pericolo dopo l’alluvione: “Senza mamma muoiono”

BOLOGNA – “La pioggia di questi giorni ha decimato le cucciolate appena nate. Le mamme sono state disorientate e tantissimi micini appena nati sono rimaste abbandonati“. Lo racconta l’Oasi Felina di Pianoro (Bologna), che ha già accolto decine di piccoli mici ma che chiede di “mantenere vigile” l’attenzione e il pronto intervento di cittadini e istituzioni. L’oasi felina che si sta occupando dei cuccioli è quella dove Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata Giorgia Soleri, poco più di un fa, adottarono un gatto. “Il maltempo- sottolinea il presidente dell’Oasi Antonio Dercenno- purtroppo non ha fatto danni gravissimi solo alle persone e alle strade. Anche gli animali hanno pagato un carissimo prezzo. La pioggia purtroppo è arrivata nel periodo dell’anno peggiore, quello delle cucciolate“.

LEGGI ANCHE: Damiano dei Maneskin e Giorgia adottarono un gattino dopo l’incendio: ora rinasce l’Oasi felina

“CI SONO TANTI CUCCIOLI SENZA LA MAMMA”

L’Oasi di Pianoro “fortunatamente ha un sistema di raccolta e smaltimento acque molto avanzato e non ha avuto danni e questo ci ha consentito di poter operare nornalmente in ogni momento. Siamo già intervenuti per salvare tantissimi cuccioli che ci sono stati portati o segnalati– afferma ancora Dercenno in una nota- ma sappiamo che ce ne sono ancora tantissimi fuori e il tempo stringe perché i gattini senza mamma se non vengono seguiti muoiono in poche ore“.

“SEGNALATECI NUOVI CASI”

A cittadini e Istituzioni, conclude Dercenno, “chiediamo di segnalarci nuovi casi e di aiutarci ad intervenire in caso di cucciolate abbandonate. Chi volesse contribuire economicamente alle cure dei micini rimasti soli, invece, può fare una donazione nel nostro fondo dedicato alle vaccinazioni: ogni ciclo vaccinale costa 40 euro e ogni aiuto in questo senso per noi è prezioso”.

LEGGI ANCHE: Il gattile bolognese aiutato da Damiano dei Maneskin devastato dai ladri

“LA PIOGGIA HA DECIMATO LE CUCCIOLATE”

Rispondendo sui social alle domande di chi chiedeva informazioni sull’impatto del maltempo sull’Oasi felina, la risposta era stata che era “caduta davvero tantissima pioggia”, ma appunto senza far danni. Però, si segnalava già sui social, “tutto intorno la pioggia ha decimato le cucciolate e siamo pieni all’inverosimile di gattini appena nati rimasti senza mamma e che se non vengono seguiti muoiono in poche ore”.